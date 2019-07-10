Детали Посадовець з МінАПК Ахіджанов живе в елітному ЖК «Новопечерські липки» у Києві

2019-07-10 10:08 231

Квартира – на доньці, гроші – на рахунках дружини. Не життя, а мрія. Та для звичайного директора департаменту Мінагрополітики – це буденність. Знайомтеся, Баграт Ахіджанов – директор господарсько-фінансового департаменту в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Його донька володіє квартирою в елітному ЖК «Новопечерські Липки» на Печерських пагорбах у Києві.

Саме звідти чиновник їздить щодня на роботу і насолоджується видом на столицю після буденної роботи держпосадовця.

Вартість такої квартири в ЖК «Новопечерські Липки» – в середньому 250-300 тисяч доларів.

«Це елітна нерухомість, яка дуже дорого коштує. А ще там треба зробити ремонт, який обійдеться у половину ціни квартир – це близько 150 тисяч доларів. А ще потрібне паркомісце для авто. До слова, в Ахіджанова дві машини. Парковку треба або орендувати, або купити. Ціна паркомісця у цьому ЖК – 100 тисяч доларів. От і рахуйте, яка сума набігає. І не зрозуміло звідки у звичайного державного чиновника такі гроші. І навіть якщо він живе у квартирі дочки, то мав би вказати, що користується цим майном у своїй декларації. Проте Ахіджанов чи то забув, чи то приховав цей факт», –зазначає правозахисник ГО «Стоп корупції» Ігор Бондарчук., –зазначає правозахисник ГО «Стоп корупції» Ігор Бондарчук.

Зазвичай Ахіджанов тікає від журналістів та їх питань

У Держреєстрі речових прав на нерухоме майно у Ахіджанова вказані шість земельних ділянок під Києвом і житло на Кіровоградщині. А от про квартиру у найдорожчому районі Києва там ані слова.

Відповідно до декларації чиновника, він заробляє менше за дружину. Торік Ахіджанов отримав 449 611 гривень доходу, а його жінка – 533 591. І це якщо рахувати офіційну зарплату. У дружини Ахіджанова Жанни на банківських рахунках у різних фінустановах зберігається понад 2 мільйони гривень.

Журналістам вдалося запитати у чиновника, звідки в нього такі статки, чому він живе у квартирі доньки і мовчить про це в офіційній декларації. А от що він відповів – дивіться о 12 годині у нашому відео.