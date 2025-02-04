Жизнь Станіслав Хіміч та Максим Цуцкірідзе за допомогою Святошинського суду отримують потрібні ухвали

2025-02-04 17:49

Прокурор Станіслав Хіміч та керівник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе налагодили «бізнес-стосунки» із суддями Святошинського суду задля отримання «потрібних ухвал».

Як повідомили автори, два тижні тому дніпровська компанія “ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА” звернулася до судів Києва, щоб скасувати арешт та повернути майно, яке вилучили напередодні правоохоронці, наголошуючи що рішення про обшуки і арешт всупереч закону ухвалив Святошинський районний суд Києва, головою якого з 2023 року є Інна П'ятничук.

«Кримінальний процесуальний кодекс України чітко визначає, що питання обшуку й арешту майна розглядає суд у тому районі, де працює слідчий орган. Це підтверджує і Верховний Суд. Але на практиці правоохоронці іноді обходять цю норму, подаючи документи до суду в іншому районі, вони можуть посилатися на те, що робоче місце слідчого розташоване не за юридичною адресою органу, а в іншому районі. Це дозволяє їм вибирати “зручні” суди. У випадку “ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА” прокурор Станіслав Хіміч пішов ще далі. Слідчі працюють у Солом’янському районі Києва, офіційна адреса їхнього управління — Печерський район, а компанія взагалі зареєстрована в Дніпрі. Логічно було б передати справу одному з цих судів», / пояснюють автори.

Але прокурор подав документи саме до Святошинського суду. Це не випадковість: лише в цій справі ми нарахували 39 рішень суддів Святошинського суду, а ухвала про арешт майна з’явилася за два дні до завершення тижневого обшуку. Рішення винесені суддями Людмилою Косик, Анатолієм Ясельським та Олександром Журибедою

«Передача справи “ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА” у Святошинський суд — це не помилка, а частина великої схеми. Її курують люди, які роками працюють разом і мають спільні інтереси. Прокурор Станіслав Хіміч і керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе системно використовують “зручний” суд для ухвалення потрібних рішень. І поки що ця схема працює безперебійно», - підкреслюють у розслідуванні.

Нагадаємо, Максим Цуцкірідзе — не вперше потрапляє у поле уваги ЗМІ. Так, «Схеми» звертали увагу на дивні витрати його родини. Його теща, Людмила Залужна, без офіційного бізнесу чи доходів скуповує елітну нерухомість у Києві. 2018 рік – купила квартиру площею 145 м² у ЖК “Аристократ” зі знижкою 30%, заплативши понад 3,5 млн грн. 2019 рік – придбала комерційне приміщення за 700 тис. грн. 2020 рік – купила два паркомісця за 1 млн грн. Це лише те, що вдалося знайти журналістам. У січні 2024 року Максим Цуцкірідзе подав електронну декларацію про свої доходи за 2022 рік. Як зазначалося вище, сім'я генерала живе в столичній квартирі (144,7 кв.м), яка належить його тещі. Також Цуцкірідзе володіє в селі Синьківка на Київщині земельною ділянкою (1200 кв.м).