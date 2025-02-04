Жизнь Станіслав Хіміч та Максим Цуцкірідзе за допомогою Святошинського суду отримують потрібні ухвали

2025-02-04 17:49
 
Прокурор Станіслав Хіміч та керівник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе налагодили «бізнес-стосунки» із суддями Святошинського суду задля отримання «потрібних ухвал».
 
Про це йдеться у розслідуванні «А судді хто: як Святошинський районнний суд став бізнес-партнером правоохоронців» https://fraza.com/uk/analytics/350707-a-suddi-hto-svjatoshinskij-rajonnnij-sud-stav-biznes-partnerom-pravoohorontsiv.
 
Як повідомили автори, два тижні тому дніпровська компанія “ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА” звернулася до судів Києва, щоб скасувати арешт та повернути майно, яке вилучили напередодні правоохоронці, наголошуючи що рішення про обшуки і арешт всупереч закону ухвалив Святошинський районний суд Києва, головою якого з 2023 року є Інна П'ятничук.
 
«Кримінальний процесуальний кодекс України чітко визначає, що питання обшуку й арешту майна розглядає суд у тому районі, де працює слідчий орган. Це підтверджує і Верховний Суд. Але на практиці правоохоронці іноді обходять цю норму, подаючи документи до суду в іншому районі, вони можуть посилатися на те, що робоче місце слідчого розташоване не за юридичною адресою органу, а в іншому районі. Це дозволяє їм вибирати “зручні” суди. У випадку “ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА” прокурор Станіслав Хіміч пішов ще далі. Слідчі працюють у Солом’янському районі Києва, офіційна адреса їхнього управління — Печерський район, а компанія взагалі зареєстрована в Дніпрі. Логічно було б передати справу одному з цих судів», / пояснюють автори. 
 
Але прокурор подав документи саме до Святошинського суду. Це не випадковість: лише в цій справі ми нарахували 39 рішень суддів Святошинського суду, а ухвала про арешт майна з’явилася за два дні до завершення тижневого обшуку. Рішення винесені суддями Людмилою Косик, Анатолієм Ясельським та Олександром Журибедою
 
«Передача справи “ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА” у Святошинський суд — це не помилка, а частина великої схеми. Її курують люди, які роками працюють разом і мають спільні інтереси. Прокурор Станіслав Хіміч і керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе системно використовують “зручний” суд для ухвалення потрібних рішень. І поки що ця схема працює безперебійно», - підкреслюють у розслідуванні.
 
Нагадаємо, Максим Цуцкірідзе — не вперше потрапляє у поле уваги ЗМІ. Так, «Схеми» звертали увагу на дивні витрати його родини. Його теща, Людмила Залужна, без офіційного бізнесу чи доходів скуповує елітну нерухомість у Києві. 2018 рік – купила квартиру площею 145 м² у ЖК “Аристократ” зі знижкою 30%, заплативши понад 3,5 млн грн. 2019 рік – придбала комерційне приміщення за 700 тис. грн. 2020 рік – купила два паркомісця за 1 млн грн. Це лише те, що вдалося знайти журналістам. У січні 2024 року Максим Цуцкірідзе подав електронну декларацію про свої доходи за 2022 рік. Як зазначалося вище, сім'я генерала живе в столичній квартирі (144,7 кв.м), яка належить його тещі. Також Цуцкірідзе володіє в селі Синьківка на Київщині земельною ділянкою (1200 кв.м).
 
Джерело: fraza.com
 
 
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