Политика Украина в ОБСЕ: Россия выдает сербского боевика за журналиста

2019-07-14 14:30 219

 

Украинская делегация рассказала на форуме ОБСЕ, как Россия выдает сербского боевика Деяна Берича за журналиста.

Делегация Украины на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности рассказала о том, как сербский снайпер Деян Берич, воевавший на Донбассе против наших войск, стал "журналистом", аккредитованным при МИД РФ. Об этом пишет Укринформ.

"Мы среагировали на информацию российской делегации о некоем "сербском журналисте" Деяне Бериче. Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили - что это за человек, который ни в коем случае не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он - военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы "иностранного журналиста" с целью выработки пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины и ВСУ частности", - рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Он отметил, что Россия по сути прикрывает военного преступника, ведь, по законодательству Сербии, Берич должен надолго сесть в тюрьму в случае возвращения. "На заседании представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем… По просьбе сербского представителя мы передали ему всю имеющуюся у нас информацию по этому поводу", - сказал дипломат.

По его словам, ранее в ходе заседаний форума Россия приводила цитаты Берича в поддержку своих абсурдных утверждений о якобы обстрелах украинскими военными мирных жителей в Донбассе.

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