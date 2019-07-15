Политика Турчинов рассказал, как можно снести Крымский мост

2019-07-15 19:30 372

 

По словам экс-секретаря СНБО, ракеты "Нептун" за несколько минут могут снести Крымский мост, которым так кичится Россия.

Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут при помощи украинского мобильного комплекса крылатых ракет «Нептун».

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

 «Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», - похвастался Турчинов. Он напомнил, что на момент начала войны на Донбассе на вооружении Украины не было ни одной крылатой ракеты. «Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы - работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

 

 

 

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