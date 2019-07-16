Украина В Кирилловке в Запорожской сломалась карусель, люди застряли на 20-метровой высоте

2019-07-16 11:43 78

В поселке Кирилловка в Запорожской области из строя вышла цепочная карусель, в результате чего люди оказались заблокированы на высоте более 20 метров.

Как сообщает Укринформ, в момент аварии на карусели находилось 24 человека. Высота аттракциона - более 57 метров.

Очевидцы рассказывают, что приехавшие по вызову спасатели заявили, что у них нет вышки необходимой высоты. Сотрудникам аттракциона пришлось своими силами спускать людей.

"Чтобы спустить отдыхающих, из Мелитополя вызвали спасателей. Они должны были привезти пожарную лестницу. Бригада выехала, но через полчаса вернулась обратно в расположение - сотрудники аттракциона своими силами опустили люльки на землю", - рассказали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

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Украина

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