ВОЙНА В Украине В ВСУ опровергли фейки о захвате врагом еще одного села в Запорожской области

2025-03-29 10:31

Село Малые Щербаки в Запорожской области находится под контролем Сил обороны, хотя вражеская пропаганда активно распространяла фейк о якобы его захвате. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

"Вражеская пропаганда активно распространяла информацию о том, что российские войска вошли в населенный пункт Малые Щербаки. Не имея никаких побед, враг пытается эти победы выдумать и рассказывает о них в средствах массовой информации. Я официально заявляю о том, что ни одной позиции в Малых Щербаках мы не потеряли, и этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнул он.

В то же время военный отметил, что армия врага проводит активные штурмовые действия, пытаясь захватить определенные плацдармы и взять под контроль несколько логистических путей, которые ведут от Запорожья к другим частям Запорожской области.