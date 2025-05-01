ВОЙНА В Украине Рашисты впервые заявили, что готовы обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС

2025-05-01 08:26

россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС в рамках урегулирования войны в Украине. Об этом заявил глава российской госкорпорации Лихачев, сообщает Интерфакс.

При этом пока оккупанты уверяют, что не получали от Вашингтона предложений по ЗАЭС и ее возможному совместному управлению США и Украиной.

"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации росатом, под надзором персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг", - сказал Лавров.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что американская сторона может взять под управление украинские АЭС.