Детали Экс-замглавы налоговой милиции Атаманюк построил под Киевом имение площадью 600 кв м

2019-07-19 08:00 309

Общая площадь особняка, которым располагает г-н Атаманюк, составляет 586 кв.м, из них жилая - 106 кв.м. Дом закончили строить в 2013 году.

Об этом свидетельствуют данные проекта “Гарна Хата”, сообщает портал “Наші Гроші”.

Согласно выписке из Реестра имущества, право собственности Юрия Атаманюка на недвижимость было удостоверено в августе 2013 на основе декларации о готовности объекта от инспекции ГАСК в Киевской области.

Кроме того, Юрий Атаманюк владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200 VX4.5L (2008 г.в., такая машина может стоить $ 100 тыс).

Согласно официальной биографии, Юрий Атаманюк последние 20 лет непрерывно проработал в системе налоговой милиции: начинал в Винницкой и Ровенской областях. В 2001-2005 гг. - первый заместитель начальника ГНИ в разных районах Киева, 2005-2010 гг. - Замначальника управления налоговой милиции ГНА в Киеве, последние пять лет - первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции ГНС Украины. Также имеет звание генерал-майор налоговой милиции. С мая этого года - Первый вице-президент ВОО “Ассоциация налогоплательщиков Украины”.

Декларация Юрия Атаманюка не обнародована.

Согласно данным ЕГРПОУ, частного бизнеса ни он, ни его жена Елена Атаманюк не имели.

Вместе с тем, на предписанную в свое время с Атаманюком на одном адресе 77-летнюю Зою Никитюк (очевидно, мать), записанное сельскохозяйственное ООО “Суворовское”, а до недавнего времени также ООО “Приусадебное” (торговля недвижимостью) и ООО “БВ Весна” (туристическая компания).

Жена налоговика Елена Атаманюк, имеет BMW X6 (прошлого года выпуска, цена от 1,55 млн грн.), а также по данным “Гарна Хата”, является владелицей четырехкомнатной квартиры площадью 165 кв.м. в элитном комплексе “Диамант” в Киеве, в котором также имеют жилье ряд бывших руководителей “Укравтодора”, руководитель благотворительного фонда Виктора Медведчука и другие.

Имение на 600 кв м в селе Романков – рядом с домом экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко

Недвижимость она получила в 2013 году в подарок от отца Владимира Середенко, который в свою очередь приобрел квартиру в сентябре 2011 года. На тот момент в соответствии с извлечением стоимость проживания составляла 982 тыс. грн. В один день с указанным помещением Середенко выкупил в комплексе две квартиры - такую ​​же 4-комнатную (980 тыс. грн.) и еще 5-комнатную (1,27 млн грн). По данным Единого реестра, Владимир Середенко сейчас является владельцем фирмы ООО “Кариан Дио”, занимающейся предоставлением в аренду недвижимости. Владельцем этой фирмы Середенко стал летом 2011 года, до этого времени у него бизнеса не было.

Источник: m.kievvlast.com.ua