Курьезы фото Две тысячи за президента: В Украине начали продавать позолоченные бюсты Зеленского

2019-07-25 11:42 387

На одном из популярных сайтов интернет-аукционов предлагается бюст президента Украины Владимира Зеленского.

В описании лота указано, вес бюста составляет 2,5 килограмма, высота — 23 сантиметра. Цена такого бюста составляет две тысячи гривен.

«Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый», — говорится в сообщении.

Напомним, во время своей инаугурационной речи шестой президент Украины Владимир Зеленский настоятельно потребовал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов.

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Курьезы

фото Две тысячи за президента: В Украине начали продавать позолоченные бюсты Зеленского 2019-07-25 11:42 387
В Обухове полиция изъяла протоколы подсчета голосов качестве вещдока 2019-07-24 12:44 402
видео На участке в Днепре избирательные бюллетени порубили топором 2019-07-22 14:13 519
Надежда Савченко на выборах в Раду получила менее десяти голосов 2019-07-22 12:01 1089

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