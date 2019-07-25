На одном из популярных сайтов интернет-аукционов предлагается бюст президента Украины Владимира Зеленского.
В описании лота указано, вес бюста составляет 2,5 килограмма, высота — 23 сантиметра. Цена такого бюста составляет две тысячи гривен.
«Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый», — говорится в сообщении.
Напомним, во время своей инаугурационной речи шестой президент Украины Владимир Зеленский настоятельно потребовал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов.