Світ Рідкісну роботу модерніста Густава Клімта продали за рекордну суму - 236,4 мілн доларів

2025-11-22 14:36

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продали один із найрідкісніших творів австрійського модерніста Густава Клімта - Портрет Елізабет Ледерер.

Картина пішла з молотка за 236,4 мільйона доларів, повідомляє France 24. Це - друга найдорожча робота, коли-небудь продана на аукціоні, після Спасителя світу Леонардо да Вінчі, який у 2017 році купили за $450 млн.

За портрет, створений у 1914–1916 роках, протягом 20 хвилин змагалися шестеро учасників торгів. На полотні зображено доньку одного з головних меценатів Клімта - молоду Елізабет Ледерер у білій імператорській китайській сукні на тлі синього гобелена з азійськими мотивами. Sotheby’s не розкриває ім’я покупця.

У будинку аукціонів наголосили: подібні роботи Клімта практично не з’являються на ринку. "Портрети в повний зріст з цього періоду його творчого розквіту є надзвичайно рідкісними. Більшість з них давно перебувають у музейних колекціях. На сьогодні лише два такі замовні портрети залишалися у приватних руках", - зазначили представники Sotheby’s.

На тому ж аукціоні продали ще кілька робіт майстра з колекції спадкоємця імперії Estée Lauder Леонарда Лаудера, який помер на початку року. Квітучий луг пішов за 86 мільйонів доларів, а Лісовий схил в Унтерах-ам-Аттерзее -за 68,3 мільйона. Загалом 24 лоти з колекції Лаудера принесли 527,5 мільйона доларів.

До цього найвищою аукціонною ціною за роботу Клімта була Дама з віялом, яку у 2023 році продали в Лондоні за 108,8 мільйона доларів.