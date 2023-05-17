Мир Самые популярные сандалии летом 2023 года

2023-05-17 21:14

Вот несколько признаков, указывающих на то, что наступил сезон сандалий: ваши ботинки официально перемещены в глубину вашего шкафа, вы в срочном порядке запланировали педикюр, и погода, наконец, налаживается. Пока вы размышляете об обуви, которую стоит купить к новому сезону, освежите свои знания о модных летних сандалиях 2023 года. Эта информация поможет вам в долгой, но увлекательной охоте за нужной парой.

По словам экспертов в области моды, этим летом вы можете ожидать, что бренды предложат как сдержанный дизайн, так и более яркие варианты. За последние несколько лет мы увидели, что сандалии стали гораздо более повседневными, что выражается в:

плоских и массивных фасонах;

обновленных сандалиях рыбака;

шлепанцах всевозможных дизайнов;

украшенных кристаллами босоножках;

открытых туфлях на интригующем архитектурном каблуке.



С другой стороны, присутствуют модели, сосредоточенные на изысканных классических силуэтах. Сочетание этих элементов позволяет проявить индивидуальность, сохраняя при этом легкость. Модель, в полной мере соответствующую вашим личным требованиям, вы можете выбрать на сайте Миратон.

Среди самых громких трендов, на которые стоит обратить внимание, мы выделяем несколько.

Лаконичность

Эта тенденция понравится минималистам. Повсеместно наблюдается более простая эстетика сандалий на плоской подошве, поскольку все больше людей в первую очередь ищут комфорт и универсальность. Сдержанные модели популярны, потому что они являются идеальным вариантом для разных случаев – офисных будней, вечерних прогулок, повседневных занятий.

Обувь-заявление

Смелые босоножки великолепны, если вы хотите без труда оживить образ. Они могут обновить вечерний образ без необходимости вкладывать средства в совершенно новый наряд. Такая обувь может обладать яркой расцветкой, головокружительным каблуком или танкеткой, или быть щедро украшенной золотым декором, перьями, бантами, мехом.

Скульптурные формы

Если украшенных ремешков недостаточно, скульптурные каблуки и танкетки – еще один способ сделать ваши наряды более драматичными. В этом сезоне актуальны асимметричность, оригинальные формы и неожиданные изгибы.

Тренд на экологичность и натуральность

Материалы, которые исторически использовались в сумках, нашли свое применение и в обуви, например, рафия, солома, веревка и другие классические летние текстуры. Что касается модных натуральных оттенков, они варьируются от слоновой кости до бежевого.

Смелые оттенки

Если бежевый образ не для вас, вы можете обратиться к ярким оттенкам. Очень популярны зеленый, синий, пурпурный и всевозможные насыщенные, переливающиеся и светоотражающие цвета. Вопреки опасениям, их легко стилизовать, и при этом они превосходно выделяют образы.

Вооружившись нашим списком, вы можете смело отправляться за обновками к летнему сезону. Чтобы окончательно отойти от шаблонов, ищите варианты обуви ярких расцветок с эффектной текстурой, например, из рафии, чтобы сочетать два тренда в одном образе.

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