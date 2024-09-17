Спорт Артем Довбик отметился дебютным голом в итальянской Серии А

2024-09-17 09:24

То, чего так долго ждали болельщики Ромы и сборной Украины, наконец, произошло. Артем Довбик отметился дебютным голом в итальянской Серии А.

Форвард забил в гостевом матче против команды другого игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Последний вышел на замену только после перерыва, поэтому видел гол Довбика на 37 минуте только со скамейки запасных.

Отметим, что Артем имел еще несколько хороших поводов для улучшения своего бомбардирского наследия, но не воспользовался ими.

В итоге Довбик был заменен на 81-й минуте игры, и без него команда не смогла удержать победу. Дженоа вырвал ничью на 90+6 минуте.

Серия А. 4 тур