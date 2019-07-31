Спорт Хачериди рассказал о предложении из России

2019-07-31 22:00 369

 

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что 32-летний игрок в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Позже Андрей Качан, личный тренер украинского игрока по физподготовке, опроверг эту информацию.

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России"

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, куда он перешел прошлым летом из киевского "Динамо" и за который в минувшем сезоне сыграл в 11 матчах. Из ПАОКа Хачериди ушел в статусе свободного агента, К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского "Динамо". Хачериди с 2007 года был игроком "Динамо" Киев, в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины. В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.

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