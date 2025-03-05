Спорт Знаковый защитник киевского Динамо и сборной Евгений Хачериди вернулся в футбол

2025-03-05 09:35

37-летний Евгений Хачериди присоединился к Авангарду из Лозовой. Любительский коллектив из Харьковщины представил центрбека в Instagram.

Опытный защитник будет выступать под руководством Игоря Рахаева. Кроме того, бывший нападающий сборной Украины Александр Гладкий в Авангарде сочетает функции спортивного директора с выходами на поле. На зимнюю паузу лозовчане пошли на 4-й позиции группы чемпионата ААФУ.

Хачериди завершил выступления в конце 2023 года. Тогда он несколько месяцев провел в любительском Штурме из Иванкова. Перед этим участник Евро-2012 и чемпионата Европы-2016 защищал цвета Динамо из Бреста, греческого ПАОКа, киевского Динамо, луцкой Волыни и Олкома из Мелитополя.