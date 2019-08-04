Детали Если вы обнаружили это в рисе, то есть его нельзя

2019-08-04 13:30 81

 

Рис- продукт весьма полезный и вкусный. Из него можно приготовить неимоверное количество блюд. Уже и трудно представить себе свою жизнь без рисовой каши, плова или, например суши.

На сегодняшний день на прилавках магазинов можно увидеть самые разнообразные сорта риса на любой, как говорится, вкус и цвет. Однако СМИ уже не один год бьют тревогу.

Дело всё в том, что высокий спрос на рис вызвал так де появление на прилавках подделки. Как оказалось, в Китае зафиксированы нередкие факты поставок за границу так называемого пластикового риса.

В состав такой крупы входит картофельный крахмал, а также примеси пластика для формы. Питаться таким рисом, всё равно что есть полиэтиленовые пакеты. Ни ко какой пользе речь вообще не идет в этом случае.

Увы, натолкнуться на такую подделку в магазине может каждый от этого никто не застрахован. Поэтому перед употреблением лучше всего проверить качество риса. Для этого существует несколько простых и эффективных способов.

Способ первый

Ложку риса следует залить холодной водой и перемешать. Посмотрите, что будет происходить с зернами. Если рис настоящий, зерна должны опустится на дно стакана, а не плавать на поверхности.

Способ второй

Подожгите рис. Если же он загорелся и вы учуяли запах пластика, поздравляем-это подделка!

Способ третий

Попробуйте растереть несколько зерен риса при помощи ступки. У вас должна получится рисовая мука. Ненастоящий продукт превращается в желтую массу.

Способ четвертый

Для этой проверки вам понадобиться герметичный контейнер. Насыпьте в него немного риса и пометите в теплое место на пару дней. Зерна должны взяться плесенью. Если этого не произошло, то рис либо обработан химикатами либо является подделкой. Есть такой продукт не стоит.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пограничники обнаружили подделку в паспорте через орфографическую ошибку

2019-08-01 21:00 1512

Ильин день: главные традиции праздника и почему нельзя купаться

2019-08-01 17:30 3936

Эксперты рассказали, что делать, если авто бьется током

2019-07-22 20:30 9069

Выборы в Раду: что делать, если вас нет в списке

2019-07-21 11:30 756

Еще новости в разделе "Детали"

Если вы обнаружили это в рисе, то есть его нельзя

2019-08-04 13:30 81

9 признаков того, что вы пьете слишком много кофе

2019-08-04 10:30 294

Ваврыш скупает голоса депутатов, чтобы назначить Илью Сагайдака секретарем Киевсовета, – источник

2019-08-02 20:15 693

Зеленский сообщил, когда в Украине заменят прокуроров на местах

2019-07-31 20:00 1074
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Если вы обнаружили это в рисе, то есть его нельзя 2019-08-04 13:30 81
9 признаков того, что вы пьете слишком много кофе 2019-08-04 10:30 294
Ваврыш скупает голоса депутатов, чтобы назначить Илью Сагайдака секретарем Киевсовета, – источник 2019-08-02 20:15 693
Зеленский сообщил, когда в Украине заменят прокуроров на местах 2019-07-31 20:00 1074

Лента

13:30 Если вы обнаружили это в рисе, то есть его нельзя
13:00 Разумков признался, кто заменит Парубия на посту спикера Рады: теперь официально
12:30 Доллар резко рванул вверх, гривна «прогнулась»: НБУ представил мрачный курс валют
12:00 Зеленский предложил отменить визы для ряда стран ради развития медтуризма в Украине
11:30 ​Грозовой циклон в Украине: синоптики дали свежий прогноз на воскресенье
11:00 Богдан прокомментировал свое заявление об отставке
10:30 9 признаков того, что вы пьете слишком много кофе
10:00 США разъяснили применение новых санкций против РФ
фото 09:30 Количество задержанных на митинге в Москве выросло до 828
15:00 Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников