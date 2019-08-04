Детали Если вы обнаружили это в рисе, то есть его нельзя

2019-08-04 13:30 81

Рис- продукт весьма полезный и вкусный. Из него можно приготовить неимоверное количество блюд. Уже и трудно представить себе свою жизнь без рисовой каши, плова или, например суши.

На сегодняшний день на прилавках магазинов можно увидеть самые разнообразные сорта риса на любой, как говорится, вкус и цвет. Однако СМИ уже не один год бьют тревогу.

Дело всё в том, что высокий спрос на рис вызвал так де появление на прилавках подделки. Как оказалось, в Китае зафиксированы нередкие факты поставок за границу так называемого пластикового риса.

В состав такой крупы входит картофельный крахмал, а также примеси пластика для формы. Питаться таким рисом, всё равно что есть полиэтиленовые пакеты. Ни ко какой пользе речь вообще не идет в этом случае.

Увы, натолкнуться на такую подделку в магазине может каждый от этого никто не застрахован. Поэтому перед употреблением лучше всего проверить качество риса. Для этого существует несколько простых и эффективных способов.

Способ первый

Ложку риса следует залить холодной водой и перемешать. Посмотрите, что будет происходить с зернами. Если рис настоящий, зерна должны опустится на дно стакана, а не плавать на поверхности.

Способ второй

Подожгите рис. Если же он загорелся и вы учуяли запах пластика, поздравляем-это подделка!

Способ третий

Попробуйте растереть несколько зерен риса при помощи ступки. У вас должна получится рисовая мука. Ненастоящий продукт превращается в желтую массу.

Способ четвертый

Для этой проверки вам понадобиться герметичный контейнер. Насыпьте в него немного риса и пометите в теплое место на пару дней. Зерна должны взяться плесенью. Если этого не произошло, то рис либо обработан химикатами либо является подделкой. Есть такой продукт не стоит.