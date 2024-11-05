Экономика За месяц украинцы купили рекордный за 12 лет объем иностранной валюты

2024-11-05 09:24

По итогам октября население Украины продало банкам наличную и безналичную валюту на 1,611 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 3,006 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила - 1,394 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Таким образом, в октябре чистая покупка валюты достигла нового рекорда за 12 лет - в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов.

Также объем покупки вырос на 27,1% по сравнению с сентябрем, когда украинцы купили 1,096 млрд долларов. В целом с начала года украинцы купили в банках 9,626 млрд долларов.