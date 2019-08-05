В течение минувших суток сепаратисты совершили шесть обстрелов позиций военных подразделения из состава операции Объединенных сил. Потерь с украинской стороны нет.
Как сообщает пресс-центр ООС, противник один раз применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Также велся огонь по позициям ООС из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В зоне оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Пески, Лебединское, Водяное.
"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - отметили в ООС.