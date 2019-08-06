Детали Очередную семью коррупционеров посадят за решетку: этого ждали все украинцы

2019-08-06 13:42 216

Президент Академии украинской прессы (АУП) Валерий Иванов, который обвиняется в отмывании крупных сумм через офшоры, пытается повлиять на уголовное дело с помощью журналистских организаций. Использует он для этого Комиссию журналистской этики (КЖЭ), которая опубликовала открытое письмо министру МВД Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву, где обвиняет правоохранителей в давлении.

В заявлении организации осуждается обыск в доме у Валерия Иванова, а также запросы следователей, которые направляются в авторитетные отечественные и международные организации. При этом, сам Валерий Иванов не спешит объяснять свои денежные переводы на панамскую компанию Lintown Systems Corp. через латвийский банк JSC Regionala Investiciju Banka. Хотя последний фигурирует в ряде громких дел, связанных с отмыванием денег.

Стоит заметить, что издание "Главное" ранее опубликовало документ, согласно которому 1 ноября 2017 года Иванов сделал крупный перевод на 25 500 евро пользуясь услугами кипрского оффшора Scordis, Papapetrou & Co на свой панамский счет. Все это заинтересовало правоохранителей, которые еще с 2015 года расследуют незаконную деятельность сына Иванова, Дениса и его фирмы "Смарт Менеджмент". Последний фигурирует в деле о присвоении 21 млн грн госсредств компании "Укрзализныця".

Речь идет об услугах медиаподдержки, которые "Смарт Менеджмент" якобы оказывала монополисту, а в реальности деньги выводились из госкомпании. На данный момент Валерий Иванов пытается всячески затянуть эти дела и добиться защиты со стороны журналистов. Также стало известно, что Валерия Иванова, который работает завкафедры в Институте журналистике КНУ имени Тараса Шевченко, и его подопечную Инессу Артамонову уличили в плагиате докторской диссертации.

В связи с этим, Аттестационная коллегия Министерства образования и науки лишила ее научной степени доктора наук. Иванов в этой истории сыграл не последнюю роль, поскольку был ее научным консультантом. Любопытный факт, что диссертация про интернет-журналистику в Украине была списана с российских диссертаций. Более подробно об этом вы можете прочитать в материале "Как президент АУП Валерий Иванов и его сын пытаются уйти от ответственности".

Источник: versii.com

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