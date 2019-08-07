Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - в обстрелах погибли четверо солдат ВСУ

2019-08-07 09:13 78

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего четыре украинских военных погибли и еще один получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В секторе оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Богдановки, Паврополя, Водяного, Лебединского. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции наших защитников были обстреляны три раза неподалеку Майского.

"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие погибли и один получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.