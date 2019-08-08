Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

2019-08-08 10:13 183

В течение суток сепаратисты Донбасса нарушили перемирие 10 раз. Снова были обстреляны позиции украинских военных. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Как сообщили в штабе ООС, позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Так, в секторе оперативно-тактической группировки Восток противник провел четыре обстрела вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединское и Новотроицкое.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у населенного пункта Луганское, Пивденное, Новозвановке, Зайцево, Крымское.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

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