Украина КАРТА Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

2019-08-09 12:13 141

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает штаб операции Объединенных сил.

Сепаратисты обстреляли позиции вблизи Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Широкино, Новогригорьевки, Лебединского и Новолуганского.

Отмечается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия", - говорят в штабе ООС.