Украина КАРТА Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

2019-08-09 12:13 141

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. 

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает штаб операции Объединенных сил.

Сепаратисты обстреляли позиции вблизи Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Широкино, Новогригорьевки, Лебединского и Новолуганского.

Отмечается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия", - говорят в штабе ООС.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

2019-08-08 10:13 912

Зеленский ответил Путину по статусу Донбасса

2019-08-07 18:00 1131

КАРТА Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - в обстрелах погибли четверо солдат ВСУ

2019-08-07 09:13 426

В ЕС работают над непризнанием российских паспортов, выданных на Донбассе

2019-08-06 21:00 720

Еще новости в разделе "Украина"

Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют

2019-08-09 12:41 258

КАРТА Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

2019-08-09 12:13 141

Для установивших дома солнечные панели снова изменили правила и нормы

2019-08-09 11:40 864

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-08-09 09:38 586899
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют 2019-08-09 12:41 258
КАРТА Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 2019-08-09 12:13 141
Для установивших дома солнечные панели снова изменили правила и нормы 2019-08-09 11:40 864
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-08-09 09:38 586899

Лента

14:15 В Сеть попали первые кадры сериала "Политик" с Гвинет Пэлтроу
13:42 Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро
документ 13:06 Цена разведения войск: Украина незаметно теряет территории Донбасса
12:41 Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют
КАРТА 12:13 Сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС
11:40 Для установивших дома солнечные панели снова изменили правила и нормы
фото 11:12 Ударный эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море
10:39 Заря добилась результативной ничьей в квалификациии Лиги Европы
фото + видео 10:11 После очередного штурма спецназом резиденции экс-президент сдался и был арестован
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области