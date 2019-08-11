Детали Как чиновник времен Януковича - Добрянский сколотил состояние на госслужбе

2019-08-11 20:03 459

Заместитель председателя Киевского облсовета Ярослав Добрянский при официальной зарплате в $2,1 тыс. накупил имущества почти на $700 тысяч. Его зарплату Киевоблсовет утвердил 25 июля. С учетом должностного оклада, всевозможных надбавок и ежемесячной премии коррупционер Добрянский получает 54 тыс. 492 гривен. Однако даже столь приличная сумма не объясняет происхождения задекларированного им имущества. В частности, по данным Цензор.net, в собственности Добрянского только недвижимости на $621000: дом и два земельных участка в Петропавловской Борщаговке под Киевом, две квартиры в Киеве и Житомире, а также гараж. Вличномавтопарке BMW X6, Tesla Model S, Mercedes-Benz G 500, Smart Fortwo, мотоцикл Racer tour 350.

Как передает издание Цензор.net широкую известность Ярослав Викторович приобрел в связи с уголовным делом о масштабном земельном дерибане в Киевской области. Речь тогда шла о махинациях на десятки миллионов гривен. Несмотря на то, что правоохранители провели титаническую работу, даже подозрение о совершении преступления Добрянскому предъявили, однако через год уголовное дело благополучно спустили на тормозах и прекратили. Разумеется, не бесплатно. Как сообщал портал From-ua, Добрянский сумел решить этот вопрос через прокуратуру Киевской области». При этом в узком кругу он хвалился, что закрытием дела занимался сам, не прибегая к помощи влиятельного правительственного чиновника Льва Парцхаладзе (ранее ручавшегося за него на Банковой – прим.). И это, мол, обошлось ему в сто тысяч долларов.

При этом одиозный чиновник Ярослав Добрянский, начиная с 2001 года, работал на госслужбе — в Министерстве аграрной политики Украины, Главной госинспекции по карантину растений, возглавлял Згуровскую, Киево-Святошинскую, Макаровскую и Бориспольскуюрайгосадминистрации. Был советником главы Киевской облгосадминистрации, первым замом главы Киевского облсовета, замом городского головы города Буча и депутатом Киевского облсовета.

Свой бизнес Добрянский открыл только в 2017 году — основал фирму «Метиз Бровары». Согласно официальным учредительным документам, взнос Добрянского в уставной фонд предприятия составил 5000 грн. Всего за год работы фирма принесла ему 376 264 грн дивидендов, а по итогам 2018 года — уже 937 287 грн дивидендов. Вместе с тем «Метиз Бровары» не подавало в Государственную финансовую службу отчет о выплате собственнику дивидендов. «Такой рентабельности скромного предприятия могли бы позавидовать даже торговцы оружием и наркодиллеры. Вывода два: либо участие Добрянского в этом предприятии всего лишь прикрытие для легализации доходов полученных преступным путем, либо он просто финансовый гений», — пишет Цензор.

И даже такой доход не объясняет происхождение, например $100 тысяч, которые, по словам самого же Добрянского, он потратил на взятку для прекращения уголовного производства по факту масштабного земельного дерибана в Киевской области. Еще одна схема с его участием — хищение средств ряда коммунальных предприятий. Согласно материалам уголовного дела, выделенные 35 млн грн после поступления на расчетные счета коммунальных предприятий перечислялись на счета, подконтрольные юридическим и физическим лицам предпринимателям, после чего переводились в наличные денежные средства. «Функционирование организованной Добрянским схемы привело к тому, что на начало отопительного сезона коммунальные предприятия оказались по уши в долгах и для того, чтобы рассчитаться по этим долгам и обеспечить пуск газа из бюджета Киевской области в 2018 году снова было выделено 21 млн грн», — пишет Цензор.

После выборов президента Украины, кредит доверия к Зеленскому очень высокий, однако ограничен во времени. У его команды сегодня есть возможность доказать, что борьба с коррупцией в нашей стране это не пустые слова. Что надежды украинцев на изменения оправданы. Что недовольные коррупционеры, такие как Добрянскийнапрасно втайне надеются на реванш Системы, и такими чиновниками займется обновленная прокуратура и полиция.

Источник: kompromat