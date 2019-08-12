Украина КАРТА Огневой уикенд: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-08-12 09:40 309

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

Как сообщили в штабе ООС, позиции украинских военных обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили пять обстрелов: около Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, в районе Павлополя и возле Гнутово. В секторе оперативно-тактической группировки Север трижды стреляли по позициям сил ООС: возле Крымского, вблизи Майорска и в районе Золотого-4.

Ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

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