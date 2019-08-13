Украина КАРТА В зоне ООС на Донбассе бьют крупнокалиберные пулеметы и снайперы

2019-08-13 13:15 189

В течение суток сепаратисты на Донбассе применили гранатометы и снайперское оружие. В результате один украинский военный получил ранения.

Как сообщили в штабе ООС, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Были также применены снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцевое, Майорск.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - отметили в ООС.

С начала текущих суток враг три раза нарушил режим прекращения огня. Обстреливались позиции сил ООС возле Талаковки, Водяного, Гнутового.

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