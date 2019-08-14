За минувшие сутки, 13 августа, подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.
Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкое, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Авдеевк, Пивденне.
С начала текущих суток произошел один обстрел. Сепаратисты открыли огонь вблизи Песков.