Украина КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 13 раз обстреляли позиции ВСУ

2019-08-14 11:13 183

За минувшие сутки, 13 августа, подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, враг вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкое, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Авдеевк, Пивденне.

С начала текущих суток произошел один обстрел. Сепаратисты открыли огонь вблизи Песков.

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