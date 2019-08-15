Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса снова ведут прицельный огонь - в рядах ВСУ есть потери

2019-08-15 13:14 60

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В секторе оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили девять обстрелов: недалеко от Песков; возле Лебединского; трижды в районе Гнутово; дважды около Лебединского и вблизи Водяного и Николаевки.

В зоне действия оперативно-тактической группировки Север противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина; неподалеку от Новолуганского и в районе Зайцево; вблизи Хутора Вильный.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.