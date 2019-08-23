За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.
Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов – возле Водяного, Новотроицкого, Богдановки и Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано четыре обстрела – вблизи Новолуганского, Зайцево и Пивденного.