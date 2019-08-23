Украина КАРТА На Донбассе опять бьют гранатометы и снайперы, ранены двое солдат ВСУ

2019-08-23 11:12 60

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов – возле Водяного, Новотроицкого, Богдановки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано четыре обстрела – вблизи Новолуганского, Зайцево и Пивденного.

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Украина

КАРТА На Донбассе опять бьют гранатометы и снайперы, ранены двое солдат ВСУ 2019-08-23 11:12 60
Сколько будем отдыхать на День Независимости в 2019 году 2019-08-23 10:40 909
Как изменился в августе тариф на газ для населения - сколько платить 2019-08-23 09:39 4155
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