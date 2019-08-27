Украина КАРТА На Донбассе пострадал украинский солдат - снова бьют запрещенные минометы

2019-08-27 12:43 87

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты 12 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Как сообщаают в штабе ООС, противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В секторе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций ОС: вблизи Водяного, Лебединского и Павлополя. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции ОС: вблизи Майского, Шумов, Луганского, а вблизи Новолуганского противники использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм.

В результате обстрелов один военный ВСУ получил ранение.