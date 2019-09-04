Детали 22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами»

2019-09-04 19:41 174

Постановка «За двумя зайцами» от Национальной оперетты Украины – это яркое, оригинальное, креативное прочтение хорошо известной многим одноименной комедии по мотивам пьесы М. П. Старицкого.

Любовь или деньги?.. Бедная красавица или надменная богачка? И что делать с долгами, из-за которых тебя неотступно преследуют кредиторы Оськи? Выгодная женитьба поможет вмиг наладить дела. Да и глуповатая Проня сама «встрескалась по уши» и напрашивается. Вот только кто просил лжеца Голохвастого так дерзко и нагло ухаживать за другой – красивой, доброй и влюбленной в другого Галей?!! Ведь давно всем известно, что кто хочет поймать двух зайцев, тот не поймает ни одного. Да, при этом еще и до слез насмешит зрителей...

Чтобы удивить и порадовать публику, в театре предприняли – без преувеличения - все возможное! Текст пьесы заметно осовременили, авторскую партитуру спектакля усилили 15-ю аранжировками, поставили гопак из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна, добавили знаменитый «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова, «включили» внутренний голос Голохвастого, пробуждающийся вместе с совестью главного персонажа и оценивающий все его намерения… Всего не перечислишь!

После премьерных показов спектакля столичные СМИ писали: «Если для развлечения зрителя необходимо на сцену вывести карикатурный кордебалет кредиторов-евреев в субботней одежде – пожалуйста! Заставить служанку Химку сымитировать стриптиз со шваброй – нет проблем! Но главное, что представление о безвкусной мещанской жизни воспроизведено с утонченным вкусом».

Благодаря перечисленному, и, прежде всего, блестящей плеяде актеров, мюзикл «За двумя зайцами» остается и сегодня одной из самых успешных и востребованных работ Национальной оперетты! Приходите и убедитесь в этом сами.

Режиссер-постановщик спектакля – н. а. Украины Богдан Струтинский

В главных ролях:

Голохвастый Свирид Петрович – Максим Булгаков, Арсен Курбанов

Проня Прокоповна – Оксана Прасолова, Ася Середа-Голдун

Когда: 22 сентября, (воскресенье). Начало в 19:00

Где: Консерватория, помещение оперной студии НМАУ - г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 1-3 (ст. м. «Независимости»)

Стоимость билетов: от 40 до 350 грн.

Забронировать места: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/v-ilyin-v-lukashov-za-dvoma-zajtsyami-6/