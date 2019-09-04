Детали 22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами»

2019-09-04 19:41 174

 

Постановка «За двумя зайцами» от Национальной оперетты Украины – это яркое, оригинальное, креативное прочтение хорошо известной многим одноименной комедии по мотивам пьесы М. П. Старицкого.

Любовь или деньги?.. Бедная красавица или надменная богачка? И что делать с долгами, из-за которых тебя неотступно преследуют кредиторы Оськи? Выгодная женитьба поможет вмиг наладить дела. Да и глуповатая Проня сама «встрескалась по уши» и напрашивается. Вот только кто просил лжеца Голохвастого так дерзко и нагло ухаживать за другой  – красивой, доброй и влюбленной в другого Галей?!! Ведь давно всем известно, что кто хочет поймать двух зайцев, тот не поймает ни одного. Да, при этом еще и до слез насмешит зрителей...

 

Чтобы удивить и порадовать публику, в театре предприняли – без преувеличения - все возможное! Текст пьесы заметно осовременили, авторскую партитуру спектакля усилили 15-ю аранжировками, поставили гопак из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна, добавили знаменитый «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова, «включили» внутренний голос Голохвастого, пробуждающийся вместе с совестью главного персонажа и оценивающий все его намерения… Всего не перечислишь!

 

После премьерных показов спектакля столичные СМИ писали: «Если для развлечения зрителя необходимо на сцену вывести карикатурный кордебалет кредиторов-евреев в субботней одежде   – пожалуйста! Заставить служанку Химку сымитировать стриптиз со шваброй  – нет проблем! Но главное, что представление о безвкусной мещанской жизни воспроизведено с утонченным вкусом».

Благодаря перечисленному, и, прежде всего, блестящей плеяде актеров, мюзикл «За двумя зайцами» остается и сегодня одной из самых успешных и востребованных работ Национальной оперетты! Приходите и убедитесь в этом сами.

Режиссер-постановщик спектакля – н. а. Украины Богдан Струтинский

В главных ролях:

Голохвастый Свирид Петрович – Максим Булгаков, Арсен Курбанов

Проня Прокоповна – Оксана Прасолова,  Ася Середа-Голдун

Когда:  22 сентября, (воскресенье).  Начало в 19:00

Где: Консерватория, помещение оперной студии НМАУ  - г. Киев, ул. Архитектора  Городецкого, 1-3 (ст. м. «Независимости»)

Стоимость билетов: от 40 до 350 грн.

Забронировать места:  (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/v-ilyin-v-lukashov-za-dvoma-zajtsyami-6/

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Богдана появилась первая заместительница

2019-09-04 20:00 162

Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

2019-09-04 15:14 285

Впервые названа точная дата обмена пленными между Украиной и РФ

2019-09-04 10:14 1530

В Кабмине рассказали, насколько повысят зарплату педагогам

2019-09-03 22:00 1476

Еще новости в разделе "Детали"

22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами»

2019-09-04 19:41 174

18 вересня у приміщенні Консерваторії покажуть мюзикл І. Поклада «Таке єврейське щастя»

2019-09-03 20:16 633

4 фактора от Barin House, от которых напрямую зависит цена кровати

2019-09-03 09:46 102

14 вересня на «Сцені 77» - під дахом Національної оперети - даватимуть фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім»

2019-09-02 19:46 840
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами» 2019-09-04 19:41 174
18 вересня у приміщенні Консерваторії покажуть мюзикл І. Поклада «Таке єврейське щастя» 2019-09-03 20:16 633
4 фактора от Barin House, от которых напрямую зависит цена кровати 2019-09-03 09:46 102
14 вересня на «Сцені 77» - під дахом Національної оперети - даватимуть фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім» 2019-09-02 19:46 840

Лента

20:30 В Украине появится новый праздник
20:00 У Богдана появилась первая заместительница
19:41 22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами»
19:30 Больше, чем у Зеленского: Богдан снова отличился, заставив президента завидовать
19:00 "Это незаконно": Кличко отреагировал на свое увольнение
18:30 На турецком курорте убили украинку: что о ней известно
18:00 В МИД Украины отреагировали на предложение Словении об "особом статусе" в ЕС
17:30 «I’ll be back». Уляна Супрун прокомментировала свое увольнение
17:00 Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований
16:30 Кабмин уволил ряд чиновников