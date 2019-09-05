Украина КАРТА ВСУ снова понесли потели на Донбассе - сепаратисты 12 раз нарушили режим тишины

2019-09-05 12:16 141

В зоне ООС на Донбассе в течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

"4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сепаратисты обстрелияли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В секторе оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов позиций объединенных сил: дважды недалеко от Водяного, вблизи Опытного, недалеко от Верхнеторецкого, вблизи Авдеевки, неподалеку Павлополя. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил: вблизи Майорска по направлению Шахта 6-7, неподалеко от Шумов по направлению Шахта 6-7, возле Южного направления Шахта им. Гагарина, в районе Зайцево, недалеко от Хутора Вольного, вблизи Новгородского.