Украина КАРТА ВСУ снова понесли потели на Донбассе - сепаратисты 12 раз нарушили режим тишины

2019-09-05 12:16 141

В зоне ООС на Донбассе в течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб. 

"4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сепаратисты обстрелияли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В секторе оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов позиций объединенных сил: дважды недалеко от Водяного, вблизи Опытного, недалеко от Верхнеторецкого, вблизи Авдеевки, неподалеку Павлополя. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил: вблизи Майорска по направлению Шахта 6-7, неподалеко от Шумов по направлению Шахта 6-7, возле Южного направления Шахта им. Гагарина, в районе Зайцево, недалеко от Хутора Вольного, вблизи Новгородского.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе

2019-09-04 09:40 552

Почти полтора миллиона украинцев бежали от войны на Донбассе и аннексии Крыма

2019-09-02 10:13 726

КАРТА В обстрелах на Донбассе снова погиб украинский солдат

2019-09-02 08:44 426

Война за независимость: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

2019-09-01 12:30 2370

Еще новости в разделе "Украина"

К концу недели новый Кабмин примет важное решение по оплате услуг ЖКХ

2019-09-05 13:44 498

Курс валют в Украине: доллар дешевеет, а евро стремительно растет

2019-09-05 13:15 72

КАРТА ВСУ снова понесли потели на Донбассе - сепаратисты 12 раз нарушили режим тишины

2019-09-05 12:16 141

ТРАГЕДИЯ Автобус с детьми попал в лобовое ДТП на Львовщине - 14 пострадавших, есть жертвы

2019-09-05 11:15 171
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

К концу недели новый Кабмин примет важное решение по оплате услуг ЖКХ 2019-09-05 13:44 498
Курс валют в Украине: доллар дешевеет, а евро стремительно растет 2019-09-05 13:15 72
КАРТА ВСУ снова понесли потели на Донбассе - сепаратисты 12 раз нарушили режим тишины 2019-09-05 12:16 141
ТРАГЕДИЯ Автобус с детьми попал в лобовое ДТП на Львовщине - 14 пострадавших, есть жертвы 2019-09-05 11:15 171

Лента

13:44 К концу недели новый Кабмин примет важное решение по оплате услуг ЖКХ
13:15 Курс валют в Украине: доллар дешевеет, а евро стремительно растет
12:43 В каких случаях народные депутаты будут оставаться неприкосновенными
КАРТА 12:16 ВСУ снова понесли потели на Донбассе - сепаратисты 12 раз нарушили режим тишины
видео 12:15 Руис и Джошуа провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии
11:42 Глава ВАКС Елена Танасевич пояснила, сколько и каких дел заберет себе Высший антикорсуд
ТРАГЕДИЯ 11:15 Автобус с детьми попал в лобовое ДТП на Львовщине - 14 пострадавших, есть жертвы
10:41 Facebook планирует удалить счетчик лайков из-за зависти и стресса
10:14 "Это незаконно": Кличко отреагировал на свое увольнение
09:40 Сегодня приступил к работе Высший антикоррупционный суд Украины - состав и полномочия