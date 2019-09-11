Политика Зеленский лишил людей Порошенко всех дипломатических рангов и регалий

2019-09-11 13:15 615

Действующий президент Украины лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова высших дипломатических рангов, которые им присвоил пятый президент накануне выборов.

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"Отменить как такие, которые выданы безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову; Указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте указа Владимира Зеленского.

При этом президент отметил, что присвоение дипломатических рангов было безосновательным.

Напомним, прямо перед выборами Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.