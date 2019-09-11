Политика Зеленский лишил людей Порошенко всех дипломатических рангов и регалий

2019-09-11 13:15 615

Действующий президент Украины лишил Владимира Арьева и Артура Герасимова высших дипломатических рангов, которые им присвоил пятый президент накануне выборов. 

Новости по теме: Арьев обвинил Разумкова в блокировании поездки украинской делегации на заседание ПАСЕ
"Отменить как такие, которые выданы безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову; Указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте указа Владимира Зеленского.

При этом президент отметил, что присвоение дипломатических рангов было безосновательным.

Напомним, прямо перед выборами Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

документ НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина

2019-09-11 15:46 57

Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома

2019-09-11 14:16 165

Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности

2019-09-11 13:42 276

Зеленский вмешался в скандал с закрытием телеканала NewsOne

2019-09-10 15:14 18123

Еще новости в разделе "Политика"

документ НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина

2019-09-11 15:46 57

Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ

2019-09-11 15:14 111

Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома

2019-09-11 14:16 165

Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности

2019-09-11 13:42 276
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

документ НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина 2019-09-11 15:46 57
Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ 2019-09-11 15:14 111
Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома 2019-09-11 14:16 165
Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности 2019-09-11 13:42 276

Лента

документ 15:46 НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина
15:14 Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ
14:43 Сепаратисты снова нарушили режим прекращения огня - ранены шестеро солдат
14:16 Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома
13:42 Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности
13:15 Зеленский лишил людей Порошенко всех дипломатических рангов и регалий
12:51 У Львові сесійну залу Ратуші ремонтують за старими фотографіями
12:46 ЭКСКЛЮЗИВ: Китай может спасти украинский «Мотор Сич» - готовится сделка государственного значения
12:14 Освобожденному узнику Кремля в Киеве сделали сложную операцию на сердце
11:45 В Украину идут два мощных антициклона - будет тепло и комфортно