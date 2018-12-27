фото-видео видео Богемская рапсодия Queen стала самой популярной песней ХХ века

2018-12-28 18:32 138

Культовая композиция Bohemian Rhapsody (Богемская рапсодия) британской рок-группы Queen стала самой популярной в мире песней ХХ века, а также самой популярной песней классического рока всех времен.

Как сообщает Universal Music Group в Twitter, на стриминговых сервисах сингл прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Отметим, что немаловажную роль в этом сыграл одноименный художественный фильм о группе и ее вокалисте Фредди Меркьюри, вышедший на экраны в 2018 году и номинированный на премию "Золотой глобус".

ТРЕЙЛЕР ФИЛЬМА О ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ - БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ

Bohemian Rhapsody из альбома A Night At The Opera была написана в 1975 году и стала одним из самых продаваемых синглов в истории рок-музыки. Когда музыканты решили выпустить ее, продюсер Рэй Фостер отказал, решив, что песня длиной в пять с половиной минут никогда не станет хитом. В результате сингл прославил Queen. В Великобритании он занимал первое место в чартах в течение 9 недель, что в тот момент стало рекордом. Кроме того, "Богемская рапсодия" - единственная песня в истории, которая дважды возглавляла британские чарты на Рождество.

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