Адам Ламберт анонсировал выход фильма о другой истории и закулисье Queen

2019-03-01

Певец Адам Ламберт после выступления на "Оскаре" анонсировал выход документального фильма о его сотрудничестве с легендарной британской группой Queen.

Как он сообщил в своем Twitter, премьера ленты под названием "Шоу должно продолжаться - история Queen и Адама Ламберта" (The Show Must Go On - The Queen + Adam Lambert Story) состоится 29 апреля на канале ABC.

Двухчасовая картина расскажет историю начиная с 2009 года, когда Адам Ламберт с песней We Are the Champions впервые выступил с музыкантами Queen Брайаном Мэйем и Роджером Тейлором на телепроекте American Idol и до приглашения Адама в Queen в качестве солиста.

В фильм войдут редкие концертные кадры и съемки за кулисами, интервью со всеми участниками группы, а также родителями Ламберта Лейлой и Эбером, продюсером American Idol Саймоном Коуэллом, исполнителем главной роли в фильме "Богемская рапсодия" Рами Малеком, Тейлором Хокинсом из Foo Fighters и другими.