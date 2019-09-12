Украина КАРТА На Донбассе снова бьют гранатометы и снайперы, погибли двое солдат ВСУ

2019-09-12 11:43 273

За прошедшие сутки террористы Донбасса 18 раз нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Как сообщили в штабе ООС, в результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из вооружения БМП; вблизи Невельского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя - из стрелкового оружия.

В секторе "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Желобки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также - из стрелкового оружия; неподалеку Новгородского - из стрелкового оружия.