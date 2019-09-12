За прошедшие сутки террористы Донбасса 18 раз нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Как сообщили в штабе ООС, в результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из вооружения БМП; вблизи Невельского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя - из стрелкового оружия.
В секторе "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Желобки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также - из стрелкового оружия; неподалеку Новгородского - из стрелкового оружия.