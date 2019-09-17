Украина КАРТА В обстрелах на Донбассе снова погиб украинский солдат, есть раненые

2019-09-17 11:15 48

Подразделения сепаратистов на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены, а 17 сентября один боец погиб.

Как сообщили в штабе ООС, враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле Пищевика, Павлополя (дважды), Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного (дважды), Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого (дважды), Луганского (дважды), Новотошковского, Новолуганского (трижды), Новгородского, Крымского (дважды).

С начала текущих суток сепаратисты раза открывали огонь – вблизи Новотроицкого и Железного.

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Украина

КАРТА В обстрелах на Донбассе снова погиб украинский солдат, есть раненые 2019-09-17 11:15 48
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