Детали Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи

2019-09-19 21:30 891

 

Мёд — это сладкое жидкое золото, натуральный эликсир здоровья. А вы когда-нибудь пробовали есть его перед тем, как отправиться спать? В то время как в различных современных публикациях то и дело мелькают советы о вреде сладкого на ночь, в древних китайских и индийских трактатах о здоровье целители настоятельно советуют съедать ложку мёда перед сном.

«Со Вкусом» разыскал достоверные факты того, что целители древности абсолютно правы! Оказывается, в комбинации с различными продуктами и добавками мёд по-разному влияет на организм. В этой статье представлены 6 веских причин того, чтобы перед сном заглянуть в баночку с мёдом.

Польза мёда перед сном

Помогает крепко уснуть. Мёд известен своими успокаивающими свойствами. Расслабляет, способствует выработке мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон, обновление клеток и восстановление нервной системы. Чайная ложка мёда перед сном — залог полноценного отдыха. Запейте ее ромашковым чаем, чтобы проснуться абсолютно счастливым человеком.

Помогает сжечь жир. Специалист по питанию (в прошлом химик-ботаник) Майк Макиннес заметил, что занимающиеся спортом люди, которые регулярно употребляли мёд, сжигают в 10 раз больше жира, чем те посетители зала, которые этого не делали.

На основании своих наблюдений Майк разработал медовую диету, которая предполагает полную замену сахара мёдом. Ложка мёда с на ночь — одно из основных ее правил.

Обновляет печень. Здоровье печени — это здоровье всего организма. Именно во время сна жизненно важный орган обновляется и восстанавливается. Особенно благотворно влияет на печень смесь мёда и тыквенного сока (1 : 1). Принимайте средство в течение месяца, чтобы помочь организму быстрее вывести токсины и наладить обмен веществ.
Укрепляет защитные силы организма. Чайная ложка мёда — порция всех необходимых организму веществ. Чеснок — мощный иммуностимулятор. В комплексе эти два продукта обладают суперсилой против бактерий и вирусов! Очищенный чеснок залейте мёдом и оставьте настаиваться. Принимайте по ложечке на ночь. Это средство также отлично справляется с кашлем.

Наполняет энергией. Хотите вставать с постели полными сил и в бодром расположении духа? Не забудьте поставить на тумбочку у кровати баночку с мёдом и стакан воды с лимонным соком. Сделайте так хотя бы раз, и вы пожалеете, что не попробовали раньше.

Уточним: все описанные выше целебные свойства присущи только натуральному мёду.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Медицина без Супрун: глава минздрава Скалецкая определилась с задачами

2019-09-04 21:30 2160

Медики назвали продукты, которые предотвращают болезни сердца

2019-08-19 19:30 1740

Медики рассказали, какие лекарства нельзя принимать вместе

2019-08-19 11:00 1914

Часть жертв пожара в одесской гостинице уже опознали, - судмедэксперт

2019-08-18 11:00 1698

Еще новости в разделе "Детали"

Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи

2019-09-19 21:30 891

26 вересня на сцені «Stage_Lab» Національної оперети відбудеться моновистава «Акомпаніатор» Марселя Мітуа

2019-09-18 18:16 819

Колотилин планирует остаться теневым смотрящим при новом главе Госгеокадастра, – СМИ

2019-09-17 20:33 876

фото Национальная опера Украины получит новейшие мультимедийные проекторы от Японии

2019-09-16 11:35 654
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи 2019-09-19 21:30 891
26 вересня на сцені «Stage_Lab» Національної оперети відбудеться моновистава «Акомпаніатор» Марселя Мітуа 2019-09-18 18:16 819
Колотилин планирует остаться теневым смотрящим при новом главе Госгеокадастра, – СМИ 2019-09-17 20:33 876
фото Национальная опера Украины получит новейшие мультимедийные проекторы от Японии 2019-09-16 11:35 654

Лента

22:00 Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности
21:30 Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи
21:00 С 1 октября украинцы не смогут пользоваться монетами номиналом 1,2,5 копеек
20:30 Гвардиола: Пятов – один из лучших вратарей в мире
20:00 Синоптик рассказала, когда после заморозков снова значительно потеплеет
19:30 США обратились к Путину из-за Крыма
19:00 Стала известна "формула Зеленского" по Донбассу
18:30 Рада приняла два закона о введении единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физлиц
18:00 Главы МИД Украины и Германии провели разговор: что известно
17:30 Банкнота в 1000 гривен: Первый выпуск планируют осуществить в объеме 5 млн штук