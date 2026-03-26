Життя Викрито десятки схем привласнення понад 100 млн державних коштів на медичні послуги

2026-03-26 16:44

70 обшуків та 18 підозрюваних: поліцейські викрили десятки схем привласнення державних коштів на медичні послуги по всій Україні.

Йдеться про понад 100 млн гривень збитків, завданих через системно організовані механізми, у яких бюджетні кошти на лікування пацієнтів використовувалися для незаконного збагачення.

У низці випадків мова про організовані групи, які діяли узгоджено та скоординовано.

Серед фігурантів є й ті, хто вже раніше реалізовував подібні схеми.

Зокрема, один із організаторів фігурував у справі про розкрадання 78 мільйонів гривень на фіктивній реабілітації пацієнтів санаторію.

У ході документування встановлено типові механізми зловживань, які використовували фігуранти.

Ключовий інструмент - втручання в електронну систему охорони здоров’я: фігуранти завищували кількість пацієнтів, вигадували складні випадки, вносили дані про лікування, якого фактично не було.

Декларували дороге обладнання, якого не існувало, та персонал, який не відповідав заявленим вимогам. У результаті — привласнювали кошти за послуги, які або надавалися частково, або не надавалися взагалі.

