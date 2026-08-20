Світ Масове скупчення медуз спричинило зупинку реакторів Гравлін - найбільшої АЕС Європи

2026-08-20 11:36

Масове скупчення медуз змусило французьку енергетичну компанію EDF зупинити три реактори на атомній електростанції Гравлін на узбережжі Північного моря. Ще один енергоблок довелося перевести на роботу лише на 50% потужності, повідомляє BFMTV.

Медузи потрапили до насосних станцій, які забирають морську воду для систем охолодження. Через це в понеділок EDF зупинила реактори №2, №3 та №4. Потужність реактора №1 знизили наполовину.

Наразі на повній потужності залишається лише шостий енергоблок. П'ятий реактор перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

В EDF запевнили, що ситуація не становить загрози. "Ця ситуація не має жодних наслідків для безпеки об’єктів, персоналу чи навколишнього середовища", - заявили в компанії.

Це вже не перший подібний випадок на Гравліні. Рік тому масова поява медуз призвела до автоматичної зупинки чотирьох реакторів. Відновлення роботи станції тоді відбувалося поступово, а останній енергоблок повернувся до мережі приблизно через десять днів.

Поява медуз біля північного узбережжя Франції є сезонним явищем. Водночас великі скупчення цих морських тварин останніми роками фіксують дедалі частіше. Серед можливих причин називають потепління океану, пов’язане зі зміною клімату, а також надмірний вилов риби.