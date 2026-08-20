Світ Масове скупчення медуз спричинило зупинку реакторів Гравлін - найбільшої АЕС Європи

2026-08-20 11:36

Масове скупчення медуз змусило французьку енергетичну компанію EDF зупинити три реактори на атомній електростанції Гравлін на узбережжі Північного моря. Ще один енергоблок довелося перевести на роботу лише на 50% потужності, повідомляє BFMTV.

Медузи потрапили до насосних станцій, які забирають морську воду для систем охолодження. Через це в понеділок EDF зупинила реактори №2, №3 та №4. Потужність реактора №1 знизили наполовину.

Наразі на повній потужності залишається лише шостий енергоблок. П'ятий реактор перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

В EDF запевнили, що ситуація не становить загрози. "Ця ситуація не має жодних наслідків для безпеки об’єктів, персоналу чи навколишнього середовища", - заявили в компанії.

Це вже не перший подібний випадок на Гравліні. Рік тому масова поява медуз призвела до автоматичної зупинки чотирьох реакторів. Відновлення роботи станції тоді відбувалося поступово, а останній енергоблок повернувся до мережі приблизно через десять днів.

Поява медуз біля північного узбережжя Франції є сезонним явищем. Водночас великі скупчення цих морських тварин останніми роками фіксують дедалі частіше. Серед можливих причин називають потепління океану, пов’язане зі зміною клімату, а також надмірний вилов риби.

subscriber subscriber

Еще по теме

Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю

2026-08-19 10:29

Європарламент офіційно підтримав надання Україні кредиту підтримки у 90 млрд євро

2026-01-27 16:45

У Києві відкриють постійне представництво Європейського парламенту

2025-09-17 16:47

МАГАТЕ ніяк не може контролювати безпеку Запорізької АЕС – сувора заява Greenpeace

2023-10-02 12:28

Еще новости в разделе "Світ"

Масове скупчення медуз спричинило зупинку реакторів Гравлін - найбільшої АЕС Європи

2026-08-20 11:36

Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю

2026-08-19 10:29

Після збиття одного російського шахеда в Румунії фіксують погіршення якості повітря

2026-08-17 12:35

Папа Римський Лев XIV закликав покласти край війні в Україні

2026-08-14 10:31
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Масове скупчення медуз спричинило зупинку реакторів Гравлін - найбільшої АЕС Європи 2026-08-20 11:36
Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю 2026-08-19 10:29
Після збиття одного російського шахеда в Румунії фіксують погіршення якості повітря 2026-08-17 12:35
Папа Римський Лев XIV закликав покласти край війні в Україні 2026-08-14 10:31