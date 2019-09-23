Украина КАРТА Режим прекращения огня: на Донбассе 15 обстрелов, ранен украинский солдат

2019-09-23 13:16 180

За минувшие сутки террористы Донбасса 15 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах ВСУ нет, ранение получил один боец.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.", – , сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики совершили 7 обстрелов позиций ООС в секторе оперативно-тактической группы "Восток": три раза недалеко от Николаевки - из стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного - автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций: вблизи Крымского и Южного - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; неподалеку Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Майорска - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Зайцевого и Новолуганського - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

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