Украина КАРТА На Донбассе резко выросло число обстрелов, ранены двое солдат ВСУ

2019-09-26 11:42 186

За минувшие сутки террористы Донбасса 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов двое бойцов получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС , в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиций ВСУ неподалеку Красногоровки, Марьинки, Водяного, Песков, Авдеевки, Новогнатовки, Опытного и Новотроицкого.

В секторе оперативно-тактического группировки "Север" вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Майского, Южного, Новолуганского, Светлоградска, Новотошковского Золотого, Луганского и Зайцевого.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирования", - говорится в сообщении.

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