Детали Эксперты назвали самый опасный для здоровья режим стиральной машины

2019-09-29 14:00 225

Экономный режим стирки может нести опасность для здоровья людей, поскольку при недостаточно низкой температуре воды не умирают опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков. Об этом пишет Medical Xpress.

В своем исследовании ученые сообщили об обнаружении в емкости для порошка и внутри барабана множества опасных бактерий, провоцирующих проблемы с желудком.

"В таком случае одежду и белье следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств", - приводит издание слова доктора медицинских наук, главы и директора Института гигиены и общественного здравоохранения Мартина Экснера.

Специалисты начали изучать проблему после того, как руководство одной из больниц в немецком городе Бонн попросило их проследить причину внезапной эпидемии. В ходе исследований ученые узнали, что все вещи пациентов стирали в одной и той же машине, используя экономный режим.

Комментируя свое открытие, эксперты посоветовали людям не стирать в экономном режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или с ранами, которые не заживают.