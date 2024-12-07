Мир В США уверены, что режим сирийского диктатора Башара Ассада уже окончательно повален

2024-12-07 19:36

В Белом доме считают, что режим сирийского диктатора Башара Ассада может упасть через несколько дней. Такие прогнозы делают чиновники, основываясь на том, как быстро продвигаются повстанцы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пятетых высокопоставленных американских чиновников.



Если этот анализ подтвердится, то, по словам журналистов, это будет чрезвычайно быстрое падение власти сирийского диктатора после относительного застоя.



В то же время чиновники предостерегают, что сейчас расходятся мнения по поводу судьбы Ассада. Нет уверенности, что это противостояние для диктатора завершится смертью.



"Складывающийся консенсус состоит в том, что это становится все более и более правдоподобным сценарием", – сказал один высокопоставленный американский чиновник.



Другое должностное лицо прогнозирует, что вероятно, к следующим выходным режим Ассада потеряет какую-либо видимость власти.



По убеждению чиновника, единственное, что могло бы задержать победу повстанцев – это хорошо организованный переворот и реорганизация режима.



"Но люди Ассада хорошо поработали над тем, чтобы подавить любых потенциальных конкурентов", – добавил чиновник.



Также источники телеканала сообщают, что Ассада уже нет в Дамаске. Официальная позиция офиса сирийского президента состоит в том, что Ассад не покидал столицу. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что Ассада нет ни в одном из мест в Дамаске, где его можно было бы ожидать.



Президентская гвардия Асада больше не дислоцируется в его обычном месте жительства, как это было бы, будь он там, сообщил источник, подпитывая предположение, что он, возможно, сбежал из Дамаска.



По словам источника, у повстанческих сил нет достоверных разведывательных данных о местонахождении Ассада и продолжаются поиски.