Мир Bloomberg назвал самого богатого человека мира

2024-11-02 14:30

Украинцы в этом году не попали в список Bloomberg, тогда как российские олигархи обогатились.

Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг самых богатых людей планеты. Список насчитывает 500 позиций. Рейтинг опубликован на сайте издания в пятницу, 1 ноября.



Из 16 первых мест в рейтинге американские богачи занимают 14 мест. Возглавил список самых богатых людей планеты бизнесмен и изобретатель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla, SpaceX и соцсетью Х. Его состояние оценивается в 263 млрд долларов, за год он заработал 33,5 млрд долларов.



На втором месте - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 209 млрд, за год он заработал 32,2 млрд. Третье место у миллиардера и основателя Meta Platforms Марка Цукерберга - у него 201 млрд (+72,9 млрд).



В рейтинг также попали французский миллиардер Бернар Арно (5-е место, 177 млрд, -30,1 млрд), миллиардер и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс (6-е место, 158 млрд, +17,3 млрд) и другие.



Украинцы в этом году не попали в список, тогда как российские олигархи обогатились. В рейтинге - девять граждан России, среди которых Владимир Потанин (Интеррос, 55-е место, 32,2 млрд, +1,1 млрд), Владимир Лисин (НЛМК, 63-е место, 28,8 млрд, +4,8 млрд) и Вагит Алекперов (66-е место, Лукойл, 27,4 млрд, +2,78 млрд).



Напомним, по мнению экспертов, первый триллионер в мире появится в течение десятилетия.