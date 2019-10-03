Украина КАРТА На Донбассе снова бьют запрещенные минометы большого калибра и ракетные комплексы

2019-10-03 10:41 315

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 30 раз нарушили режим прекращения огня. Снова было применено запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В секторе группировки Восток противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Тем временем в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Свободного - из миномета калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.