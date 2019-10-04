Украина КАРТА Не по Штайнмайеру. Число обстрелов на Донбассе резко увеличилось, ВСУ несет потери

2019-10-04 13:45 237

В течение минувших суток сепаратисты Донбасса 41 раз нарушили режим прекращения огня. Смертельное ранение получил украинский военный.

Как сообщает штаб ООС, в ходе обстрелов со стороны противника были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхньоторецкого, Березового, Каменки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Пивденного, Троицкого, Зайцевого, Хутоа Вольного, Золотого, Попасной.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение не совместимое с жизнью", - сообщили в ООС.