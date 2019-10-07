Детали 18 жовтня у Національній опереті відбудеться Вечір вокально-фортепіанної музики епохи романтизму

2019-10-07 19:45 177

 

Німецько-австрійський романтизм – це ціле явище у світовій музиці, яке сягає корінням у давній пісенний епос. Музика сповнена неймовірної витонченості і краси, глибокого психологізму та мелодики. Це безцінна перлина у скарбниці світового музичного мистецтва.

Вокальна та інструментальна спадщина музичного романтизму надзвичайно велика і вагома. До неї звертатимуться у всі часи, адже її тематика дуже актуальна.

Яскравий музичний напрямок підкорив суспільство сповідуванням високих ідеалів гуманізму, свободи особистості, єдності людини і природи. Композитори-романтики, до речі, вважали народну творчість праосновою професійного музичного мистецтва, саме у цей період починають формуватися національні музичні школи.

Основний інструмент романтиків – фортепіано. Цей інструмент вирізняється силою звучання, багатством динамічних відтінків. Рояль набуває статусу «короля музичних інструментів». Відтак фортепіано стає не акомпонуючим, а рівнозначним у дуеті з голосом, а також досягає найвищого рівня віртуозності у сольному музикуванні.

У програмі концерту вокально-фортепіанної музики будуть представлені перлини музики німецьких та австрійських композиторів-романтиків. Глибокий психологізм та драматизм Й.Брамса, театральна образність К.М. Вебера, витончена мелодійність та душевність Ф.Шуберта та Р.Шумана… Ці шедеври звучатимуть для вас у виконанні артистів Київського національного академічного театру оперети – з. а. України Соломії Приймак (сопрано) та Лауреата міжнародних конкурсів Анни Поліщук (рояль).

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»)

Коли: 18 жовтня, п’ятниця

Початок о 19:00

Для справок та бронювання: (063) 674-43-34,  (050) 719-73-90

Квитки тут: http://operetta.com.ua/event/muzichna-vitalnya-vechir-muziki-nimetsko-avstrijskih-kompozitoriv/

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