18 жовтня у Національній опереті відбудеться Вечір вокально-фортепіанної музики епохи романтизму

Німецько-австрійський романтизм – це ціле явище у світовій музиці, яке сягає корінням у давній пісенний епос. Музика сповнена неймовірної витонченості і краси, глибокого психологізму та мелодики. Це безцінна перлина у скарбниці світового музичного мистецтва.
Вокальна та інструментальна спадщина музичного романтизму надзвичайно велика і вагома. До неї звертатимуться у всі часи, адже її тематика дуже актуальна.
Яскравий музичний напрямок підкорив суспільство сповідуванням високих ідеалів гуманізму, свободи особистості, єдності людини і природи. Композитори-романтики, до речі, вважали народну творчість праосновою професійного музичного мистецтва, саме у цей період починають формуватися національні музичні школи.
Основний інструмент романтиків – фортепіано. Цей інструмент вирізняється силою звучання, багатством динамічних відтінків. Рояль набуває статусу «короля музичних інструментів». Відтак фортепіано стає не акомпонуючим, а рівнозначним у дуеті з голосом, а також досягає найвищого рівня віртуозності у сольному музикуванні.
У програмі концерту вокально-фортепіанної музики будуть представлені перлини музики німецьких та австрійських композиторів-романтиків. Глибокий психологізм та драматизм Й.Брамса, театральна образність К.М. Вебера, витончена мелодійність та душевність Ф.Шуберта та Р.Шумана… Ці шедеври звучатимуть для вас у виконанні артистів Київського національного академічного театру оперети – з. а. України Соломії Приймак (сопрано) та Лауреата міжнародних конкурсів Анни Поліщук (рояль).
Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»)
Коли: 18 жовтня, п’ятниця
Початок о 19:00
Для справок та бронювання: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90
Квитки тут: http://operetta.com.ua/event/muzichna-vitalnya-vechir-muziki-nimetsko-avstrijskih-kompozitoriv/