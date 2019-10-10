Украина В "Слуге народа" передумали вводить налог на обмен валют

2019-10-10 17:30 132

Подписчики инициатора законопроекта Дубинского не поддержали идею нардепа

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский отозвал свой законопроект о введении 1% сбора при покупке наличной валюты. Об этом парламентарий сообщил на своей странице Facebook в четверг, 10 октября.

Стоит отметить, что после анонсирования данного законопроекта в Сети поднялась волна возмущения. Дубинский провел опрос среди своих подписчиков по поводу необходимости введения 1% сбора при покупке наличной валюты и оказалось, что 79% из них высказались против данной идеи. "В результате опроса отзываю соответствующий законопроект 2208", - заявил депутат, опубликовав фото соответствующего документа.