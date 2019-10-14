Украина Названы цены на газ для украинцев с января 2020 года – Нафтогаз сделал важное заявление

2019-10-14 17:00 150

С 1 января 2020 Украина полностью переходит на рыночные цены на природный газ для всех потребителей, согласно меморандуму, подписанному между Украиной и Международным валютным фондом.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, во время Пятого газового форума в Киеве, передает Украина коммунальная.

"Если это требование будет выполнено, финансовая стабильность "Нафтогаза" будет обеспечена именно этими действиями", – так Коболев прокомментировал вопрос о доходах компании после проведения анбандлингу.

По его словам, необходимо внедрить ответственность местных властей за долги коммунальных теплоснабжающих предприятий. Сейчас суммарные долги этой категории потребителей перед "Нафтогазом" достигли почти 35 млрд грн.

В "Нафтогазе" предлагают списывать долги этих компаний из местных бюджетов, если они не рассчитываются за полученный газ после завершения отопительного сезона. Если не будет регулирование цен на газ и если будет урегулирован вопрос расчетов тепловиков, "Нафтогаз" будет чувствовать себя финансово стабильно и вполне прилично", – подытожил глава "Нафтогаза".