Економіка Україна отримає 85 млн євро в кредит від ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу

2026-01-29 12:32

Україна отримає через інструменти ЄБРР 85 млн євро, які будуть витрачені на закупівлю додаткового обсягу газу. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністра енергетики Денис Шмигаль у Телеграм.

"85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", - написав він.

За словами Шмигаля, про це йшла мова під час бесіди з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"Поінформував ЄБРР про важку ситуацію в енергосистемі України через пошкодження, завдані російськими ударами. Наразі ремонтні бригади працюють над повернення світла і тепла. Роботи ідуть цілодобово", - додав урядовець.

Також вказано, що продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній Укренерго й Укргідроенерго допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло.

Нагадаємо, Україна накопичила 13,2 млрд кубометрів газу перед опалювальним сезоном, однак для стабільного проходження зими потребує імпорту ще понад 4 млрд кубометрів.