Економіка Через війни та перекриття експорту ЄС може зустріти зиму з найнижчими запасами газу за останні 15 років

2026-07-13 11:31

Через війну США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років. Про це повідомляє FT на основі даних від профільних організацій.

Як зазначається, поточні тенденції із заповненням газових сховищ вказують на те, що Європа може зайти у наступний опалювальний сезон з найменшим рівнем запасів за останні 15 років, що загрожує вищими цінами для споживачів та невизначеністю.

У консультаційній компанії Wood Mackenzie прогнозують, що наприкінці "традиційного" періоду заповнення газових сховищ, що триває з квітня по жовтень, європейські сховища будуть заповнені на 76%. Це трохи менше, ніж на осінь 2021 року, і найнижчий показник з 2011 року, за даними Gas Infrastructure Europe.

Заповнення сховищ навесні починали з нетипово низьких запасів. Заповненість становила 28% - що стало наслідком нетипово холодної зими. Зараз, за даними GIE, газосховища заповнені в середньому на 48%.

Як відомо, європейські ціни на газ спершу злетіли на тлі війни на Близькому Сході, але останнім часом були відносно стабільними. Водночас зараз ціни на європейських газових хабах суттєво знизилися, і це створило нову проблему, знизивши зацікавленість постачальників СПГ, зокрема зі США.

За даними Єврокомісії, поточний рівень запасів не викликає занепокоєнь щодо енергетичної безпеки країн Європи наступної зими і заповненості сховищ до 80% буде достатньо для забезпечення постачання взимку.

Щоб зменшити ціновий тиск, ЄК рекомендувала країнам-членам заповнювати сховища до 80%, або мінімум 75%. У попередні роки цільовим показником було 90%.

"Нам потрібен високий рівень заповненості, щоб гарантувати, що ми готові до наступної зими. Але ми хочемо робити це у такий спосіб, щоб це не призвело до зростання цін у короткостроковій перспективі", - заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен наприкінці минулого тижня.